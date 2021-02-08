Pozantı Belediye Başkanı Çay, yönetmen koltuğuna oturdu

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Ali Topak'ın seslendirdiği ve ilçede çekimi gerçekleşen "Senden mi Benden mi?" adlı şarkıya çekilen klibin yönetmenliğini yaptı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Ali Topak'ın seslendirdiği ve ilçede çekimi gerçekleşen "Senden mi Benden mi?" adlı şarkıya çekilen klibin yönetmenliğini yaptı.

Çay, yaptığı açıklamada hem yerel sanatçılara destek olmak hem de ilçenin tanıtıma katkı vermek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Şarkıcı Topak da klibinin çekilmesinde kendisine destek olan Başkan Çay'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat