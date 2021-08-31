Poyrazköy'de av yasağının kalkmasına saatler kala balıkçılar hazırlıklarını tamamladı
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Poyrazköy'de av yasağının kalkmasına saatler kala balıkçılar hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balık sezonu Ağustos ayının sonlanmasının ardından 1 Eylül itibariyle başlıyor.

Balık sezonu Ağustos ayının sonlanmasının ardından 1 Eylül itibariyle başlıyor. Balıkçılarda da av sezonuna hazırlık süreci devam ediyor. Balıkçılar teknelerini ve ekipmanlarını balık avına hazır hale getiriyor. Poyrazköy'de balıkçıların hazırlık çalışmaları havadan görüntülendi.

15 Nisan tarihinden bu yana uygulanan av yasakları, 1 Eylül tarihinde sona erecek ve av sezonu yeniden başlayacak. Av sezonu Akdeniz'de 15 Eylül'de, diğer denizlerde ise 1 Eylül'de başlayacak. İstanbul Poyrazköy'de yaşayan balıkçılar da sezona hazırlıklarını sürdürüyor. Balıkçılar hem teknelerini hazırlayarak hem de olta yem gibi ekipmanlarını tedarik ederek avlanmaya hazırlanıyor.

Balıkçı Mehmet Şahin, "Balıkçılık sezonu nisan ayının 15'inde bitiyor' Eylül ayının 1'ine kadar ülke genelinde balık avlamak yasak. Balıkçılar camiası hazırlıklarını tamamlıyorlar. Askerler savaşı nasıl hazırlanırsa bizde balık sezonuna öyle hazırlanıyoruz. Hayırlısıyla bu akşam saat 24.00'da yasak kalkınca vira Bismillah diyeceğiz. Denizlerimizde nasibimizi arayacağız" diye konuştu.

(Aykut Zor/İHA)

Poyrazköy'de av yasağının kalkmasına saatler kala balıkçılar hazırlıklarını tamamladı
Poyrazköy'de av yasağının kalkmasına saatler kala balıkçılar hazırlıklarını tamamladı
Poyrazköy'de av yasağının kalkmasına saatler kala balıkçılar hazırlıklarını tamamladı
Poyrazköy'de av yasağının kalkmasına saatler kala balıkçılar hazırlıklarını tamamladı
Poyrazköy'de av yasağının kalkmasına saatler kala balıkçılar hazırlıklarını tamamladı
Poyrazköy'de av yasağının kalkmasına saatler kala balıkçılar hazırlıklarını tamamladı
Poyrazköy'de av yasağının kalkmasına saatler kala balıkçılar hazırlıklarını tamamladı
Poyrazköy'de av yasağının kalkmasına saatler kala balıkçılar hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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