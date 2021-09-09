POYD vefat eden üyelerinin adını zeytin ağaçlarında yaşatacak
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POYD vefat eden üyelerinin adını zeytin ağaçlarında yaşatacak

POYD vefat eden üyelerinin adını zeytin ağaçlarında yaşatacak
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Serik ilçesinde Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından Bekir Akkaş Parkı'na vefat eden üyelerin adı verilen zeytin fidanları dikildi.

Serik ilçesinde Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından Bekir Akkaş Parkı'na vefat eden üyelerin adı verilen zeytin fidanları dikildi.

POYD Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, Türkiye turizminin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan isimleri unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirtti.

Türkiye turizminin çok zorlu yolları aşarak bugünlere geldiğini belirten Atmaca, "Bu süreçte POYD'u kuran, başkanlık yapan ve üye olan turizmcilerimizin de katkısı unutulamaz. Onları unutmamak adına Bekir Akkaş Parkı'na birer zeytin ağacı diktik. Haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Onları unutmayacağız. Parkın tahsisi ve ağaçların temini için Serik Belediye Başkanımız Enver Aputkan'a da ayrıca teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bekir Akkaş Parkı'nda hayatını kaybetmiş turizmciler Kaya Aynar, Teoman Cenk, Ersin Yorulmaz, Naci Gedik, Necip Fincancıoğlu, Mehmet Naci İrşadi, Bekir Akkaş, Nuri İnce, Ferit Turunç, Erdoğan Kumbaracı, Haluk Tüfekçi, Mahmut Var, Uğur Yiğit, Mehmet Tüfekçioğlu, Fatih Güven, Fırat Kaya, Can Girgin, Ruhi Çuhadaroğlu ve Ertuğrul Beklen'in ismi verilen fidanlar toprakla buluşturuldu.

POYD vefat eden üyelerinin adını zeytin ağaçlarında yaşatacak
POYD vefat eden üyelerinin adını zeytin ağaçlarında yaşatacak
POYD vefat eden üyelerinin adını zeytin ağaçlarında yaşatacak
POYD vefat eden üyelerinin adını zeytin ağaçlarında yaşatacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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