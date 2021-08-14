Power Rangers oyuncuları kimler? Power Rangers konusu ne?
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Power Rangers oyuncuları kimler? Power Rangers konusu ne?

Power Rangers oyuncuları kimler? Power Rangers konusu ne?
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Beğenilen film Power Rangers bugün ekranlara geliyor! Sinemaseverlerin ilgisini ve beğenisini toplayan Power Rangers filmi TV ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Power Rangers konusu, özeti ve Power Rangers oyuncaları gibi konuları sizin için araştırdık. Peki, Power Rangers oyuncuları kimler? Power Rangers konusu ne? İşte detaylar...

Bugün Star TV ekranlarında Power Rangers filmi yayınlanacak. Peki Power Rangers konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Saat kaçta ve ne zaman başlayacak? Power Rangers oyuncu kadrosu ve konusu sizlerle...

POWER RANGERS NE ZAMAN?

Power Rangers 14 Ağustos Cumartesi bugün saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.

POWER RANGERS KONUSU NEDİR?

Saban'ın Power Rangers filmi, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm dünyanın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir şey haline gelmeleri gereken beş sıradan genci izliyor. Kader tarafından seçilen kahramanlarımız, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklar ve çok geç olmadan, Power Rangers olarak bir araya gelecekler.

POWER RANGERS OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott ve Becky G'nin olduğu 'Power Rangers' filminin yönetmen koltuğunda ise Dean Israelite oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Elizabeth Banks ve Bryan Cranston yer alıyor.

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