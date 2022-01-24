POV ne demek? POV açılımı nedir? POV neyin kısaltması, ne için kullanılır? POV'un anlamı nedir? POV instagram, TikTok sosyal medya anlamı nedir?

Sosyal medya platformları İnstagram ve TikTok başta olmak üzere gençler arasında video ve görsellere sıkça kullanılan POV kelimesinin anlamı merak edilmektedir. POV kelimesini görenler POV ne demek? POV açılımı nedir? POV meaning? POV neyin kısaltması, ne için kullanılır? POV'un anlamı nedir? POV instagram, TikTok sosyal medya anlamı nedir? sorularına yanıt aramaktadır. İşte detaylar...

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POV NE DEMEK?

POV,bakış açısı da anlamına gelen kişinin kendi gözünden olayı ve görüntüyü yorumlaması ve bunu başkalarına aktarması olarak ifade edilebilir. Film çekim tekniği olarak da kullanılan POV ile örneğin korku filmlerinde, korku sahnelerinde karakterin gözünden olaylar bazen verilerek izleyicide daha fazla etki oluşturmak amaçlanır.

SOSYAL MEDYADA POV NE DEMEK? (İNSTAGRAM, TİKTOK VS.)

Sosyal medya platformları TikTok ve İnstagram'da sık sık karşımıza çıkan POV kelimesi ile içerik sahipleri kendi bakış açılarından yorumlamalarını ve gözlemlerini paylaşırlar. İçeriklerinde bunu anlatabilmek için de "pov" kelimesini kullanırlar. Sosyal medya içeriklerinin yanı sıra herhangi bir içeriğin yorumlarında da POV kelimesi sıkça karşımıza çıkmaktadır.

POV AÇILIMI NEDİR?

POV, Point of View kelimesinin kısaltmasıdır. Point of View, bakış açısı anlamına gelmektedir.

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