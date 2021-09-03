Postane kaçta kapanıyor? PTT kaçta kapanıyor 2021?
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Postane kaçta kapanıyor? PTT kaçta kapanıyor 2021?

Postane kaçta kapanıyor? PTT kaçta kapanıyor 2021?
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PTT şubelerinde işlem yaptıracak olan vatandaşlar, PTT çalışma saatlerine göre kendini planlamak istiyor. Postane kaçta kapanıyor? PTT kaçta kapanıyor 2021? soruları da bu kapsamda merak ediliyor. İşte, PTT hafta sonu çalışıyor mu? PTT saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtları...

Postane kaçta kapanıyor? PTT kaçta kapanıyor 2021? sorularının yanıtları merak edildi. Hafta sonuna girmeden önca vatandaşlar kargo gönderimlerini tamamlamak istiyor. PTT şubeleri hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri 2021

POSTANE KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri, 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. 12.30'da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır.

PTT HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.00'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Hafta sonu: Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Hafta sonu: Pazar günleri kapalıdır.

PTT'ler üzerinden :

Posta Hizmetleri

Tebligat

Telgraf

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Ptt Yurt İçi Kargo Hizmetleri

Ptt Yurt Dışı Kargo Hizmetleri işlemleri yapılmakta.

PTT CUMARTESİ- PAZAR AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

PTT GÖNDERİ TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Kayıtlı gönderinin kabulünde gönderi üzerine yapıştırılan 13 haneli barkod numarası ile www.ptt.gov.tr adresinde "Gönderi sorgulama" sayfasından gönderiye ait son işlem durumu görülebilmektedir.

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