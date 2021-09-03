Postane kaçta kapanıyor? PTT kaçta kapanıyor 2021?

PTT şubelerinde işlem yaptıracak olan vatandaşlar, PTT çalışma saatlerine göre kendini planlamak istiyor. Postane kaçta kapanıyor? PTT kaçta kapanıyor 2021? soruları da bu kapsamda merak ediliyor. İşte, PTT hafta sonu çalışıyor mu? PTT saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtları...