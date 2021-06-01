POSTA GÜVERCİNİ BERLİN'DEKİ TÜRK DÖNERCİDE MOLA VERDİ
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POSTA GÜVERCİNİ BERLİN'DEKİ TÜRK DÖNERCİDE MOLA VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk dönerciye ait dükkana posta güvercini girdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk dönerciye ait dükkana posta güvercini girdi. Güvercinin Polonya'dan Hannover'e döndüğünü öğrendiklerini aktaran dükkan sahibi Recep Kılıç, Dönüşte acıkmış, Berlin'de bizde mola verdi dedi.

Berlin'de Recep Kılıç'a ait dönerci dükkanında sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Kılıç ve çalışanları içeride müşterilere servis yaparken dükkana bir güvercin girdi. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Recep Kılıç, masaya konan güvercini yakaladı. Kılıç, yaptığı incelemede güvercinin herhangi bir yarasının olmadığını, iki ayağında halka takılı olduğunu belirledi. Kuşun bir ayağındaki halkada adres, diğerinde telefon numarası yazılı olduğunu gören Recep Kılıç, numarayı arayarak güvercinin sahibine ulaştı. Recep Kılıç'ın güvercinin sahibiyle yaptığı görüşmede; kuşun Hannover'den Polonya'ya posta için gönderildiği ve dönüşte dükkana girdiği ortaya çıktı.

Olayı anlatan Recep Kılıç, Dükkanı sabah açtığımda arkamdan içeriye girdi. Acaba yaralı mı diye baktım ama yarası yoktu. Köyde güvercin beslediğimden ayaklarına baktım ve numaraları gördüm. Hem telefon numarası hem de adres vardı. Telefon numarasını aradık, Hannover'den bir Alman ile görüştük. 'Polonya'ya posta gönderdik' dedi. Polonya dönüşünde acıkmış, Berlin'de bizde mola verdi. 2021 yılındayız ve hala posta güvercinleri var ve bir tanesi elimizde. Görevini tamamladı, dönüş yolunda bizde mola verdi. Ben de ilgilendiğim için hemen görünce posta güvercini olduğunu anladım. Güvercini saldıktan sonra sahibiyle de iletişime geçeceğiz. Sahibiyle konuştuk; '2 saat dinlensin, biraz yedirin ve su içirin. Sonra bırakırsınız, o geri gelir' dedi. İlk geldiğinde çok yorgundu, dükkanın içinde uçacak hali yoktu diye konuştu.

Dükkanda yemek yiyen müşterilerden Orhan Daldemir ise Şaşırdık; çorbamızı içiyorduk, bir baktık içeriye bir güvercin giriyor dedi.

POSTA GÜVERCİNİ BERLİN'DEKİ TÜRK DÖNERCİDE MOLA VERDİ
POSTA GÜVERCİNİ BERLİN'DEKİ TÜRK DÖNERCİDE MOLA VERDİ
POSTA GÜVERCİNİ BERLİN'DEKİ TÜRK DÖNERCİDE MOLA VERDİ
POSTA GÜVERCİNİ BERLİN'DEKİ TÜRK DÖNERCİDE MOLA VERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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POSTA GÜVERCİNİ BERLİN'DEKİ TÜRK DÖNERCİDE MOLA VERDİ - Haberler
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