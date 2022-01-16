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Posof'ta tipi hayatı olumsuz etkiliyor

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Ataman - Haberler | Yerel

- Posof'ta tipi hayatı olumsuz etkiliyor Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı yerini tipiye bıraktı.

ARDAHAN (İHA) - - Posof'ta tipi hayatı olumsuz etkiliyor

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Etkili olan tipi nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapanırken, ilçede kısa süreliğine elektrik kesintisi yaşandı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Tipi nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler tarafından yol açılma çalışması başlatıldı. Tipide vatandaşlarda zor anlar yaşarken, ilçede kısa süreliğine elektrik kesintisi meydana geldi.

Posof'ta tipi hayatı olumsuz etkiliyor

Posof'ta tipi hayatı olumsuz etkiliyor

Posof'ta tipi hayatı olumsuz etkiliyor

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Ataman - Son Dakika Haberleri
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- Posof'ta tipi hayatı olumsuz etkiliyor Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı yerini tipiye bıraktı.

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