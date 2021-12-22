ARDAHAN (İHA) - Posof'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi

Kentte etkili olan kar yağışı yolları kapattı

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felce uğrattı. Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken çok sayıda yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.

2 bin 550 rakımlı Ulgar dağında yol açma çalışmaları devam ederken Tır'ların geçişlerine izin verilmiyor. İl özel idaresi ekipleri kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ilçe merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.