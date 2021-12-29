ARDAHAN (İHA) - - Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bilim fuarı açıldı

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde bulunan Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Belediye Başkanı Cahit Ulgar, eğitim camiası, veliler katıldı. Okul Müdürü Şener Bilican yaptığı açılış konuşmasında proje ve çalışmaları hakkında bilgiler sundu.

Okulun sınıflarında açılan sergilerde, bilim fuarlarının genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlamak için yapıldığını, eğitim kurumlarının öncelikli amacının da bu olması gerektiği belirtildi.

Kültürel miras alt alanında 5, Algoritma-mantık tasarım alanında 3, sağlıklı beslenme alt alanında 1, robotik kodlama alt alanında 2, biyoçeşitlilik alt alanında 2, steam alt alanında 2, bilim tarihi alt alanında 1 olmak üzere toplam 16 proje sergilendi.

Projede 49 öğrenci, 11 danışman öğretmen çalışmaları yer aldı. Sergi tanıtımından sonra katılanlara müzik ziyafeti sunuldu ve yiyecek ikramları yapıldı.