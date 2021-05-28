Posof'a doğalgaz müjdesi
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Posof'a doğalgaz müjdesi

Posof'a doğalgaz müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Posof ilçesinde yıllardan beri beklenen doğalgaz müjdesi Ardahan Milletvekili Prof. Orhan Atalay tarafından verildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde yıllardan beri beklenen doğalgaz müjdesi Ardahan Milletvekili Prof. Orhan Atalay tarafından verildi.

Yıllar öncesinden Posof'tan geçen Botaş Boru hattına rağmen Posof'a doğal gaz verilmedi. Türkiye ye ilk geçiş yeri olan Ardahan'ın Posof ilçesi doğal gaz umuduyla beklemesine rağmen nüfusun az olması ilgili firmalar tarafından kazançlı görülmediği için doğalgaz kullanımına başlanamamıştı.

Milletvekili Prof. Orhan Atalay Posof Türkgözü Sınır Kapısındaki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, "Batıda ne varsa Doğu'da da o olacaktır" diyerek Posof un da doğalgaza kavuşması için gerekli kararın alındığının müjdesini verdi. Atalay Posof tan gidenlerin ata dede yurtlarına tekrar kavuşmaları için gerekenlerin yapılacağını belirtti. Atalay, "Ata dedelerimiz tüm zorluklara rağmen göğüs gererek buradan kaçmadılar. Bizde bu kaçanların geri gelmeleri için gerekenlerin yapılmasına çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise karardan çok memnun olduklarını belirtiyorlar. Posoflular Ulgar Dağı tünelinin de tamamlanması ile serhat ilçe Posof'un yeniden eski günlerine kavuşacağını dile getirdiler.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ise doğalgaz kararının alındığını ancak alt yapı sistemlerinin yetersiz olduğu için biraz zaman alacağını belirtti. Su ve kanalizasyon sistemlerinin tamamen değişeceğini ve ilçe halkının en kısa sürede doğalgaz kullanmaya başlayacağını dile getirdi. - ARDAHAN

Posof'a doğalgaz müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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