Posbıyık gazeteciler ile bir araya geldi
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Posbıyık gazeteciler ile bir araya geldi

Posbıyık gazeteciler ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği'ne (EGD) iade-i ziyarette bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği'ne (EGD) iade-i ziyarette bulundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, beraberinde Başkan Yardımcıları Haluk Okur, Selma Açıkgöz ve Tayyar Mendeş, Özel Kalem Müdürü Faruk Deniz, Basın Danışmanları Nergis Bozkurt ve Bilgin Avcı ile birlikte; 19 Mart'ta yapılan kongrede göreve seçilen ve 30 Mart'ta kendisini ziyaret eden EGD Yönetimine iade-i ziyarette bulundu.

EGD Başkanı Şafak Erel, Başkan Yardımcıları Vedat Kılıç, Hüseyin Orhan, Genel Sekreter Haydar Yağız, Mali Sekreter İlknur Özen ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Akkaya tarafından karşılanan Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve beraberindeki heyetin ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ziyarette yaptığı konuşmasında, EGD Başkanı Şafak Erel'in nezdinde tüm Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek, görevlerinde başarı dileğinde bulundu. Posbıyık açıklamasında, "Her şey birlik ve beraberlikle olur. Sizleri de bu çatı altında birlik ve beraberlik içerisinde görmek bizleri mutlu eder. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle Belediyenin tahakkuk ve tahsilatta sıkıntı yaşanıyor, ancak buna rağmen hiçbir çalışanı mağdur etmiyoruz. Tüm birimler çalışmalarını ve projeleri büyük bir titizlikle takip ediyor." Dedi.

İlçedeki kurumlarla iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ve iş birliği içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Posbıyık, ihtiyaçları halinde gerek mimari gerekse diğer konularda ekip ve ekipmanlarıyla yardımcı olduklarını söyledi.

Posbıyık, ziyarette ayrıca uzun yıllar siyasetin içinde olduğunu hatırlatarak, unutamadığı bazı anılarını da EGD Yöneticileriyle paylaştı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren EGD Başkanı Şafak Erel ise konuklarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Başkanımıza ve Başkan Yardımcılarımıza iade-i ziyaretlerinden dolayı şahsım, yönetim kurulum ve tüm üyelerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Kdz. Ereğli'de uzun yıllar Belediye Başkanlığı yaparak ilçemize önemli hizmetler kazandırmanın yanında tanıtımında da önemli bir görev üstlenen, Ereğli'yi bir Avrupa kenti yapan Halil Bey'dir. Biz de kendisine önce sağlık, Belediye Başkanlığı görevinde de başarılar diliyoruz." - ZONGULDAK

Posbıyık gazeteciler ile bir araya geldi
Posbıyık gazeteciler ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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