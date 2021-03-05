Portland TB - Sacramento Kings maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Portland TB - Sacramento Kings maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Portland TB - Sacramento Kings maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Portland TB - Sacramento Kings maçı gerçekleşecek. Peki, Portland TB - Sacramento Kings hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

PORTLAND TB - SACRAMENTO KİNGS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Portland TB - Sacramento Kings maçı, Portland'da Moda Center'da oynanacak. Portland TB - Sacramento Kings maçı,Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

PORTLAND TB - SACRAMENTO KİNGS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 5 Mart Cuma günü oynanacak Portland TB - Sacramento Kings maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.