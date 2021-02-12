Portland TB - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Portland TB - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

12.02.2021 01:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 01:35
Portland TB - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Portland TB - Philadelphia 76ers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Portland TB - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Portland TB - Philadelphia 76ers maçı gerçekleşecek. Peki, Portland TB - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

PORTLAND TB - PHILADELPHIA 76ERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Portland TB - Philadelphia 76ers maçı Portland'da Moda Center'da oynanacak. Portland TB - Philadelphia 76ers maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

PORTLAND TB - PHİLADELPHİA 76ERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 12 Şubat Cuma günü oynanacak Portland TB - Philadelphia 76ers maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.

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