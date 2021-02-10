Portland TB - Orlando Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Portland TB - Orlando Magic maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Portland TB - Orlando Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün NBA maçında, Portland TB - Orlando Magic maçı gerçekleşecek. Portland TB - Orlando Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

PORTLAND TB - ORLANDO MAGİC MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Portland TB - Orlando Magic maçı, Moda Center'da Portland'da oynanacak. Portland TB - Orlando Magic maçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

PORTLAND TB - ORLANDO MAGİC MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 10 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan Portland TB - Orlando Magic maçı, Türkiye saatiyle 06:00'da başlayacak.