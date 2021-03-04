Portland TB - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
NBA maçında bugün Portland TB - GS Warriors maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Portland TB - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.
Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Portland TB - GS Warriors maçı gerçekleşecek. Peki, Portland TB - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!
PORTLAND TB - GS WARRİORS MAÇI HANGİ KANALDA?
NBA, Portland TB - GS Warriors maçı, Portland'da Moda Center'da oynanacak. Portland TB - GS Warriors maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.
PORTLAND TB - GS WARRİORS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?
NBA heyecanında 4 Mart Perşembe günü oynanacak Portland TB - GS Warriors maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.