Portland TB - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

NBA maçında bugün Portland TB - GS Warriors maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Portland TB - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Portland TB - GS Warriors maçı gerçekleşecek. Peki, Portland TB - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

PORTLAND TB - GS WARRİORS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Portland TB - GS Warriors maçı, Portland'da Moda Center'da oynanacak. Portland TB - GS Warriors maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

PORTLAND TB - GS WARRİORS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 4 Mart Perşembe günü oynanacak Portland TB - GS Warriors maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.