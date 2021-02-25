Portakal sufle nasıl yapılır? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah portakal sufle tarifi!
25.02.2021 12:22 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:26
Sufle tarifi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah sufle tarifi! Portakal sufle nasıl yapılır? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah portakal sufle tarifi!
Sağlıklı tarifler ile sevilen portakallı sufle nasıl yapılır? Portakal sufle nasıl yapılır? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah portakal sufle tarifi!
PORTAKAL SUFLE NASIL YAPILIR?
Malzemeler;
3 yumurta,
1 yemek kaşığı pekmez,
80 gr. bitter çikolata,
yarım su bardağı tam buğday un,
2 adet orta boy portakal