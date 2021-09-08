PORSUK ÇAYI'NDA 6 KEMİK BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PORSUK ÇAYI'NDA 6 KEMİK BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de haklarında ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu 3 kişinin bulunması için Porsuk çayında yapılan arama çalışmalarında 6 kemik parçası bulundu.

ESKİŞEHİR'de haklarında ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu 3 kişinin bulunması için Porsuk çayında yapılan arama çalışmalarında 6 kemik parçası bulundu. Dün ölü bulunan ve kentte 'Seviyorum Recep' lakabıyla tanınan evsiz Recep Yıldız'ın cenazesi de toprağa verildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, bir süre önce ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve kendilerinden haber alınamayan kaynak ustası evli, 2 çocuk babası Mehmet Yerebakan (60), Hikmet Biçer (71) ve Bayram Koçak'ın (43) Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dün arama çalışması başlatıldı. Polis ekiplerinin yanı sıra çalışmalara AFAD, AKUT, Odunpazarı Arama Kurtarma, Büyükayı, Dorlion Arama Kurtarma gibi sivil arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

6 KEMİK BULUNDU

Bugün devam eden arama çalışmalarında Porsuk çayının su akışı kesilirken, ekipler yürüyerek çay zeminin de ellerindeki demir çubuklarla aramalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalarında ekipler, Porsuk çayının farklı noktalarında 6 kemik parçası buldu. Kemiklerin insan ya da hayvan kemiği olup olmadığının yapılacak incelemelerin ardından tespit edileceği belirtildi.

'RECEP DAYI' TOPRAĞA VERİLDİ

Porsuk çayı üzerindeki bir köprünün altındaki beton bölümde ölü olarak bulunan ve Eskişehir'de 'Recep dayı' ile 'Seviyorum Recep' lakabıyla tanınan evsiz Recep Yıldız'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Çocukları tarafından hastane morgundan teslim alınan Recep Yıldız Sakarya-2 Caddesi'ndeki Çolak Sadık Camii'ndeki cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan Yıldız'ın yakınları, gazetecilerin cenazeden görüntü almasına izin vermedi. Eskişehirliler Recep Yıldız'a sosyal medya üzerinden yüzlerce başsağlığı mesajı yayınlayıp, birlikte çekildikleri fotoğrafları ve videoları paylaştı.

PORSUK ÇAYI'NDA 6 KEMİK BULUNDU
PORSUK ÇAYI'NDA 6 KEMİK BULUNDU
PORSUK ÇAYI'NDA 6 KEMİK BULUNDU
PORSUK ÇAYI'NDA 6 KEMİK BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Derya Baykal Yeşim Salkım Ferhan Şensoy
Spor Diego Cristiano Umut Meraş Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
PORSUK ÇAYI'NDA 6 KEMİK BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 22:09:53. #1.14#

title