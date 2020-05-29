Porselen gibi bir cilt için pirinç maskesi uygulaması! Pirinç maskesi nasıl yapılır?
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Porselen gibi bir cilt için pirinç maskesi uygulaması! Pirinç maskesi nasıl yapılır?

Yaz mevsiminin güneşli yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde cildinizi kış mevsiminin yorgunluğundan kurtarmak istiyorsanız, pirinç maskesini deneyebilirsiniz. Peki, pirinç maskesi nasıl yapılır?

Porselen gibi bir cilt için pirinç maskesi uygulaması! Pirinç maskesi nasıl yapılır?
29.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:31

Japon kadınların güzellik sırrı pirinç maskesini uygulayarak porselen gibi bir cilde sahip olabilirsiniz. Matlaşan verengini kaybeden cildiniz, pirinç maskesi ile bahar mevsimine ayak uyduracak.

JAPON KADINLARIN GÜZELLİK SIRRI

Japon kadınların porselen gibi ciltlerinin altında pirinç maskesi yatıyor. Parlak ve beyaz bir cilde sahip olmak isteyenler, güneşin zararlı etkilerinden kurtulmak isteyenler, cildi matlaşan ve rengini kaybedenler pirinç maskesini uygulayabilir.

Pirinç, cilt pigmentlerini baskılayarak günden güne cildin rengini beyazlamasını sağlıyor. Cildini beyazlatmak isteyenlerin, pirinç maskesine destek olmak için uygun faktörlü güneş kremi ile ciltlerini güneşin zararlı ışınlarından da korumaları gerekiyor.

Porselen gibi bir cilt için pirinç maskesi uygulaması! Pirinç maskesi nasıl yapılır?

PİRİNÇ MASKESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 çay kaşığı pirinç, 1 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı bal.

HAZIRLANIŞI

Pirinci soğuk suya koyun ve orta ateşte yumuşayana kadar pişirin. Pirinç pişince ocaktan alın ve suyunu süzün ama suyunu atmayın. Süzülen pirinçleri soğuk suyla yıkayın. Daha önceden ısıtıp ılımaya bıraktığınız sütle pirinci karıştırın. Karışıma balı da ekleyin. Elde ettiğiniz karışımı temiz ve kuru cildinize uygulayın. Pirinç maskesini 15 dakika yüzünüzde beklettikten sonra daha önce kenara ayırdığınız pirinç suyuyla yüzünüzü durulayın.

Pirinç maskesini haftada bir defa uygulayabilirsiniz. 2 ay içinde cildinizin gençleştiğini,porselen gibi parlak ve pürüzsüz hale geldiğini göreceksiniz.

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