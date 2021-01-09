Popüler kültürün içler acısı hali
09.01.2021 07:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 07:46
Sadece incir yaprağı ile çıkmadığına şükredip, akıl fikir dileyelim. Şahsen ben, dünyanın neresinde olursa olsun rüküşlük ve basitlikle para kazanan kişilerden yıldım.Hangi ara Grace Kelly gibi ikonlardan bu isimlere geldik?
Sadece incir yaprağı ile çıkmadığına şükredip, akıl fikir dileyelim. Şahsen ben, dünyanın neresinde olursa olsun rüküşlük ve basitlikle para kazanan kişilerden yıldım.
Hangi ara Grace Kelly gibi ikonlardan bu isimlere geldik?
Kaynak: Hürriyet