Popüler kültürün içler acısı hali
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Popüler kültürün içler acısı hali

09.01.2021 07:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 07:46
Popüler kültürün içler acısı hali

Sadece incir yaprağı ile çıkmadığına şükredip, akıl fikir dileyelim. Şahsen ben, dünyanın neresinde olursa olsun rüküşlük ve basitlikle para kazanan kişilerden yıldım.Hangi ara Grace Kelly gibi ikonlardan bu isimlere geldik?

Sadece incir yaprağı ile çıkmadığına şükredip, akıl fikir dileyelim. Şahsen ben, dünyanın neresinde olursa olsun rüküşlük ve basitlikle para kazanan kişilerden yıldım.

Hangi ara Grace Kelly gibi ikonlardan bu isimlere geldik?

Kaynak: Hürriyet

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