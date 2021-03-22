Popstar Ajdar'ın konser isteklerini duyan şaştı kaldı
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Popstar Ajdar'ın konser isteklerini duyan şaştı kaldı

22.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:50

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına katılmak için 1 milyon Euro isteyen Popstar Ajdar, bu kez konser ücreti ile dudak uçuklattı. Çılgın şarkılara imza atan fenomen isim, sahneye çıkmak için 5 milyon Euro ve akla hayale sığmayacak birçok şey istedi. Ajdar'ın istekleri dünya starı Jennifer Lopez'i bile geri bıraktı.

Adını ilk olarak 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışması ile duyuran Ajdar, o günden bu yana sansasyonel açıklamaları ve çılgın şarkıları ile Türkiye'nin en renkli isimlerinden biri olarak magazin gündeminde yer alıyor.

5 MİLYON EURO, 200 KİŞİLİK KORUMA VE DAHASI

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın Youtube'da yayınlanan programına katılmak için 1 milyon Euro talep eden Ajdar, bu kez kendisine bir festivalde sahneye çıkması için teklif götüren kişilere isteklerini sıraladı. Erbil'deki sahne alması için teklif gelen fenomen isim, 5 milyon Euro, bir otelin tüm odaları, 200 kişilik koruma, 25 otomobil talep etti.

Popstar Ajdar'ın konser isteklerini duyan şaştı kaldı
- Damla Çelikli
Damla Çelikli
Haber Yorumları (18)
ACI GERÇEK: BENCE BU ADAMIN TEDAAVİYE İHTİYACI VAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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KADİR: Tam star
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VOK: O fiyata tonla çiikita muz alır.
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