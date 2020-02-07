POP-UP SELFIE MUSEUM Eğlencesi Sanko Park'ta

07.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:43

Gaziantep'in eğlence ve yaşam merkezi haline gelen Sanko Park Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini Pop-Up Selfie Museum ile karşılıyor.



Sanko Park Alışveriş Merkezi ziyaretçileri, Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek etkinlikle eğlenceyi doyasıya yaşayacak. Sevgililer Günü'ne özel birbirinden renkli oda konseptleri ve fotoğraf-video çektirme alanları bulunan #POP-UP SELFIE MUSEUM, günümüzde vazgeçilmez olan selfie (özçekim) ile sosyal medya paylaşımları için oldukça etkili bir atmosfer.



8-16 Şubat tarihleri arası ana atriumda gerçekleşecek olan etkinliğe giriş için Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde bulunan mağazalardan aynı gün içerisinde 100 TL ve üzeri alışveriş yapmak yeterli olacak.



SANKO Park



2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127 bin 489 m2 inşaat alanı ve 56 bin 144 m2 kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza bulundurmaktadır.



Sanko Park'ın marka karmasında birçok markaların yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.



Sanko Park'ta, 3 bin 389 m2 alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları'nda vizyondaki filmleri takip ederken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuluyor. Bin 600 m2 alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.



Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2019 yılına kadar toplamda 450'den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 260 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.



Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sağlıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA