Pompeiopolis Antik Kenti'nin "Çingene Kızı"nın yerinde sergilenmesi isteniyor Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde bulunan Roma villasından çıkarılan ve Kastamonu Müzesi'nde korunan Tanrıça mozaiğinin yerine taşınması isteniyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde bulunan Roma villasından çıkarılan ve Kastamonu Müzesi'nde korunan Tanrıça mozaiğinin yerine taşınması isteniyor.

İlçenin Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan tarihi Paphlagonia bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2006 yılında başlayan kazı çalışmalarının ilk yıllarında Roma villası da gün yüzüne çıkartıldı.

Arkeolojik verilere göre, yaklaşık bir dönümlük alan içinde bulunan ve M.S. 3. yüzyılın başında inşa edilen villa, yaklaşık 900 yıl kullanıldı.

Kazılarla ortaya çıkarılan villanın tabanındaki "Tanrıça" mozaiği ise Kastamonu Müzesi'ne kaldırıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tayyar Gürdal'ın bilimsel koordinatörlüğünde gerçekleştirilen kazılar, Kastamonu Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Taşköprü Belediyesinin destekleriyle devam ediyor.

Kazı bilimsel koordinatörü Gürdal, AA muhabirine, bu yıl çalışmalara 8 Ağustos'ta başladıklarını söyledi.

Kazıların birinci ve ikinci dönem olarak ikiye ayrılabileceğini belirten Gürdal, "Birinci dönem kazıları kentin bilimsel verisini derlemeye yönelik çalışmalar olmuş. Biz ikinci dönem kazılarında bilimsel veriyi değerlendirmenin yanında, kentin yapılarında hem koruma ve onarıma hem de sunuma yönelik çalışmalar odaklı bir strateji belirledik." dedi.

Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki Roma villasında çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Gürdal, şöyle devam etti:

"Roma villası, M.S. 3. yüzyılın başında inşa edilmiş büyük bir konut alanı. Bu alanda daha önce gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılmış mozaikler ve duvarlar var. Bu alanda duvarların ve mozaiklerin korunmasına yönelik çalışmalar oldu. Özellikle Taşköprü ve Pompeiopolis'in de simgesi olmuş tanrıça mozaiğimiz var. Şu anda Kastamonu Müzesi'nde koruma altında."

"Koruma çalışmaları ve koruma çatıları pahalı uygulamalar"

Mozaiğin geri kalan kısmının kazı alanında bırakıldığını anlatan Gürdal, şöyle konuştu:

"Çingene Kızı'nın Zeugma Antik Kenti'nin simgesi olması gibi Pompeiopolis'in simgesi olmuş Tanrıça mozaiğimizi yerine yerleştirmek ve bu mozaiğin üzerine bir koruma çatısı inşa ederek gelen ziyaretçilerin sunumuna açmak istiyoruz. Biz korumayla ilgili üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Ancak koruma çalışmaları ve koruma çatıları pahalı uygulamalar. Bu nedenle Taşköprülü ve Kastamonulu iş adamlarımızı kazımıza destek olmaya çağırıyorum. Bu desteği gerçekleştirmeyi düşünenler için yapacakları desteğin tamamını vergilerinden düşebileceklerini de hatırlatmak isterim."

"10-11. yüzyıla kadar bu villanın kullanıldığını görüyoruz"

Geniş bir alanda bulunan villanın tek olmadığına işaret eden Gürdal, şunları dile getirdi:

"Bu alanda çok zengin mozaiklerle süslenmiş birkaç tane daha villa olması gerekiyor. Bulduğumuz villanın altyapısı ana kaya oyularak temiz su ve pis su sistemlerinin oluşturulduğu, daha sonra taban döşemelerinin neredeyse tamamının mozaiklerle süslenmiş olduğu gerçekten çok zengin bir ilk inşa evresi var. İlk inşa evresinden sonra 10 ve 11. yüzyıla kadar bu villanın kullanıldığını görüyoruz. Yaklaşık 900 yıllık bir kullanım süresi var. Bu 900 yıl içinde birçok değişikliğe uğruyor. Bazı bölümler kapatılıyor bazı bölümler değiştiriliyor. Farklı dönemlere ait farklı duvarlar var. Antik ana yola bakan yapı, dış dünyayla da doğrudan bağlantılı bir durumda. Biz bugüne kadar tek bir villanın kazısını gerçekleştirdik."

Koruma çatısı için gerekli bütçe bulunabilirse Roma villasını yerine yerleştirilecek Tanrıça mozaiği ile önümüzdeki kazı sezonu bitiminde ziyaretçilere açmayı planladıklarını aktaran Gürdal, Gaziantep'in simgelerinden biri haline gelen Çingene Kızı mozaiği gibi Pompeiopolis'in simgesi olan Tanrıça-Azize mozaiğinin de Kastamonu'nun tanıtımında önemli rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA