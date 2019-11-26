Pompeii'de yeni kefişler: Termal hamam ve erotik fresk ziyarete açıldı

26.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:09

İtalya'nın Pompeii şehrinde yapılan kazılarda bulunan yeni termal hamam ve erotik fresk ziyarete açıldı. Ayrıca arkeologların hamamın restorasyonu sırasında Vezüv'ün kurbanlarından olduğu belirtilen bir çocuğun iskeletine de ulaştığı açıklandı.



Vezüv Yanardağı'nın patlamasından sonra küller altında kalan ünlü Pompeii'de devam eden kazı çalışmalarında antik Roma dönemine ait eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Arkeologların uzun süredir üzerinde çalıştığı ve "Pompeii'nin mücevheri" olarak tanımladıkları termal hamam da onlardan biri. Euronews.com'da Görüntüle