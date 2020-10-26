Borcunu ödemeyen şahsı pompalı tüfekle vurup başında bekledi

Ankara'da bir şahıs, borcunu ödemediğini iddia ettiği kişiyi caddede pompalı tüfekle bacağından vurup, başında bekleyerek gelen polislere teslim oldu. Yaralı adamın kanlar içinde yerde sürüklenmesi ve saldırganın başında beklemesi ise kameraya yansıdı.