Borcunu ödemeyen şahsı pompalı tüfekle vurup başında bekledi
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Borcunu ödemeyen şahsı pompalı tüfekle vurup başında bekledi

26.10.2020 19:23 | Son Güncelleme: 26.10.2020 20:39

Ankara'da bir şahıs, borcunu ödemediğini iddia ettiği kişiyi caddede pompalı tüfekle bacağından vurup, başında bekleyerek gelen polislere teslim oldu. Yaralı adamın kanlar içinde yerde sürüklenmesi ve saldırganın başında beklemesi ise kameraya yansıdı.

Ankara'da, öğle saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, Nevşehir Caddesi üzerindeki market önünde karşılaşan Tayfur G. ile Haydar S, borç-alacak meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tayfur G, aracından pompalı tüfeğini alarak, Haydar S'ye bir el ateş etti. Bacağından yaralanan Haydar S, kanlar içinde yerde kaldı. Tayfur G, elinde pompalı tüfekle kaldırımda yerde sürüklenen Haydar S'nin başında beklerken, çevredekilere polis ve sağlık ekiplerine haber vermelerini istedi.

İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİLER YAPTI

Cep telefonu kamerası ile görüntülenen olayda Tayfur G, gelen polis ekiplerine tüfeği vererek teslim oldu. Yaralı Haydar S'ye, ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Haydar S, daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haydar S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Tayfur G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Borcunu ödemeyen şahsı pompalı tüfekle vurup başında bekledi
Borcunu ödemeyen şahsı pompalı tüfekle vurup başında bekledi
Borcunu ödemeyen şahsı pompalı tüfekle vurup başında bekledi
Borcunu ödemeyen şahsı pompalı tüfekle vurup başında bekledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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