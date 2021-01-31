Pompalı tüfekle rastgele ateş açan genci, özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi
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Pompalı tüfekle rastgele ateş açan genci, özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi

31.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:26
Pompalı tüfekle rastgele ateş açan genci, özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Sezer Y. (26), mahallede pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açarak, paniğe neden oldu.

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Sezer Y. (26), mahallede pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açarak, paniğe neden oldu. Pompalı tüfekle sokak arasında koşup boş araziye giden genci, özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi.

Olay, öğle saatlerinde Kocasinan Buğdaylı Mahallesi Tepecik Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Sezer Y., kororanvirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamasına rağmen elinde pompalı tüfekle dışarıya çıkıp, mahallede arasında rastgele havaya ateş açmaya başladı. Bu sırada çevrede büyük panik yaşadı. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, çevrede önlem alıp, elinde silah bulunan Sezer Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak Sezer Y., bağırıp havaya yeniden ateş açarak sokak arasından aynı mahallede bulunan boş araziye kaçtı. Bunun üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası Sezer Y.,  özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Sezer Y., ambulansla polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Baba Cihan Y. ise, sinir krizi geçiren oğlunun yakalanarak gözaltına alınmasını ise gözyaşları içerisinde izledi. Bazı vatandaşlar ise yaşanan olayları evlerinin çatısından takip etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pompalı tüfekle rastgele ateş açan genci, özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi
Pompalı tüfekle rastgele ateş açan genci, özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi
Pompalı tüfekle rastgele ateş açan genci, özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi
Pompalı tüfekle rastgele ateş açan genci, özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi
Pompalı tüfekle rastgele ateş açan genci, özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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