Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
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Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... SAMSUN'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mustafa Düzgün (36), pompalı tüfekle ateş ettiği 2 çocuk annesi eşi Emel Düzgün'ü (33) öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

SAMSUN'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mustafa Düzgün (36), pompalı tüfekle ateş ettiği 2 çocuk annesi eşi Emel Düzgün'ü (33) öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Düzgün ile eşi Emel Düzgün arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Düzgün, pompalı tüfekle ateş ederek, evin bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğunun annesini, kafa ve göğüs bölgesinden vurdu. Emel Düzgün, kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa Düzgün, bu kez aynı silahı kendi kafasına dayayıp, tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Düzgün, çiftinin öldüğünü belirledi. Çiftin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri! SAMSUN POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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