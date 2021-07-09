Pompalı tüfekle babasını vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pompalı tüfekle babasını vurdu

Pompalı tüfekle babasını vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi 1'inci Edirne Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Ali B. (21), temizlik işçisi olarak çalışan babası Recep B. (59) ile evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mehmet Ali B., pompalı tüfeği alarak, babasına doğru ateş etti. Saçmaların göğsüne ve bacağına isabet eden Recep B., kanlar içinde yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Recep B., sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin yapmasının ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen Tedavi altına alınan Recep B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mehmet Ali B. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - BURSA

Pompalı tüfekle babasını vurdu
Pompalı tüfekle babasını vurdu
Pompalı tüfekle babasını vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hayvan yemi yüklü tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü ve yanında bulunan yolcu feci şekilde hayatını kaybetti
Hayvan yemi yüklü tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü ve yanında bulunan yolcu feci şekilde hayatını kaybetti
Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı
Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Balotelli Şenol Güneş Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pompalı tüfekle babasını vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 18:48:36. #1.14#

title