Pomodoro Tekniği nedir? Pomodoro Tekniği ne zaman bulundu? Pomodoro Tekniği uygulamanın yolları nelerdir, neler yapılır?
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Pomodoro Tekniği nedir? Pomodoro Tekniği ne zaman bulundu? Pomodoro Tekniği uygulamanın yolları nelerdir, neler yapılır?

Pomodoro Tekniği nedir? Pomodoro Tekniği ne zaman bulundu? Pomodoro Tekniği uygulamanın yolları nelerdir, neler yapılır?
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Pomodoro tekniği nedir, ne anlama gelir? Pomodoro tekniği ne zaman icat edildi? Pomodoro tekniği ne zaman bulundu? Pomodoro tekniği kim tarafından bulundu? Pomodoro tekniği ilk nerede uygulandı, nerede kullanıldı? Pomodoro tekniği maddeleri ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haberler.com olarak sizlere pomodoro tekniği nedir kısaca anlatacağız... Bilgisayar karşısında uzun süre oturuyor ancak yapmanız gereken işleri bir türlü bitiremiyorsunuz. İşe odaklanamadığınızı ve zamanınızı verimsiz kullandığınızı düşünüyorsanız zaman yönetimi konusunda öne çıkan bir teknik var: Çalışma saatlerinizi küçük parçalara bölen pomodoro tekniği. Nedir bu pomodoro tekniği? İşte tüm detaylar...

POMODORO TEKNİĞİ NEDİR?

Pomodoro Tekniği, 1980'lerin sonunda Francesco Cirillo tarafından geliştirilen bir zaman yönetimi yöntemidir. Teknikte, iş geleneksel olarak 25 dakika uzunluğunda, kısa molalarla ayrılır. Bunun içinse zamanlayıcı kullanılır. Her aralık, Cirillo'nun üniversite öğrencisiyken kullandığı domates şeklindeki mutfak zamanlayıcısından sonra, İtalyanca 'domates' kelimesinden bir pomodoro olarak ifade edilir.

Kısaca pomodoro tekniğini uygulamanın yollarını şu şekilde sıralayabiliriz:

- Bir yapılacaklar listesi yapmak ve bir alarm saatine sahip olmak.

- Saati 25 dakikaya ayarlamak ve alarm çalana kadar tek bir göreve odaklanmak.

- Seans bittiğinde, bir pomodoro'yu işaretlemek ve tamamlanan görevi kaydetmek.

- 5 dakikalık bir ara vermek.

- Dört pomodoro'dan sonra 15-30 dakikalık uzun bir ara vermek.

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Pomodoro Tekniği nedir? Pomodoro Tekniği ne zaman bulundu? Pomodoro Tekniği uygulamanın yolları nelerdir, neler yapılır? - Haberler
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