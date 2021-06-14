Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı ne zaman? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı saat kaçta? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı hangi kanalda?
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Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı ne zaman? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı saat kaçta? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı hangi kanalda?

Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı ne zaman? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı saat kaçta? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı hangi kanalda?
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UEFA EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. E Grubu ilk maçında Polonya ve Slovakta karşı karşıya geliyor. Futbol severlerin merakla beklediği maç için birçok kişi internetten arama yapmakta. Peki Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı ne zaman? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı saat kaçta? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı hangi kanalda? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler! Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik Polonya - Slovakya EURO 2020 maçında oynayacak mı?

EURO 2020 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Milli takımımızın da yer aldığı EURO 2020 futbol şöleni tüm hızıyla devam ederken, bu gece E Grubu ilk maçı Polonya ile Slovakya arasında oynanıyor. Futbol severler maç hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında bulabilir. Peki Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı ne zaman? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı saat kaçta? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı hangi kanalda? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler! Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik Polonya - Slovakya EURO 2020 maçında oynayacak mı? RobertLewandowski Polonya - Slovakya EURO 2020 maçında oynayacak mı?

POLONYA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN?

Polonya ve Slovakya'nın karşı karşıya geleceği E Grubu ilk maçı 14 Haziran Pazartesi günü Krestovskiy Stadında oynanacak.

POLONYA - SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ovidiu Hategan yöneteceği Polonya - Slovakya maçı Türkiye Saatiyle 19:00'dan itibaren naklen TRT 1'den seyredilebilecek.

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ HAMSİK OYNAYACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde transferi açıklanan yıldız oyuncu Hamsik, maç saatine kadar bir aksilik olmaması halinde Polonya'ya karşı forma giyecek. Slovak yıldızın Polonya'ya karşı ilk 11'de başlaması bekleniyor.

POLONYA - SLOVAKYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Polonya: Szczesny, Piatkowski, Glik, Bednarek, Bereszynski, Krychowiak, Klich, Zielinski, Puchacz, Jozwiak, Lewandowski

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Hromada, Haraslin, Hamsik, Mak, Duda

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Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı ne zaman? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı saat kaçta? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı hangi kanalda? - Haberler
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