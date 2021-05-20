Polonya Savunma Bakanı'ndan Polonya bayraklı Bayraktar TB-2 SİHA Paylaşımı: İyi haberler yakında geliyor... Beklemede kalın

Terörle mücadelenin yanısıra Libya'da, Suriye'de ve Azerbaycan'da hem gayrinizami, hem hibrit, hem de konvansiyonel savaş türlerinde kendini kanıtlayan Bayraktar TB-2 SİHA'lara ilgi büyük. Özellikle de her coğrafyada Rus malı hava savunma sistemlerine karşı göstermiş olduğu başarı ve makul fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken yerli ve milli SİHA'mız Rusya'yı tehdit olan gören ve çok da zengin olmayan ülkeler için adeta kurtuluşu simgeliyor.

Ukrayna'nın TB-2 almasından ve Rusya'ya karşı elini güçlendirmesinden sonra bu sefer de sıra Polonya'ya geldi. Özellikle Almanya'nın Ruslarla yaptığı ikili anlaşma gereği inşa edilen Kuzey Akım-2 projesi Polonya ve Ukrayna'yı bypass ettiğinden kendini yakın gelecekte tüm Rus baskısına açık bulacak bu iki ülke, çareyi Türkiye'nin yerli üretimi Baykar Bayraktar TB-2'de buldu.

"BEKLEMEDE KALIN"

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, kuyruğunda Polonya Bayrağı bulunan ve Polonya Hava Kuvvetleri kamuflajında olan bir Bayraktar TB-2 resmi paylaşarak "İyi haberler yakında geliyor... Beklemede kalın." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE NATO'YA SİLAH SATACAK

Azerbaycan, Katar ve Ukrayna'dan farklı olarak, Polonya bir NATO ülkesi. Ve bu satış gerçekleşirse, Türkiye ilk defa NATO ülkesi bir orduya kendi yaptığı yerli bir silahı satmış olacak. Polonya aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi.

Rusya'nın ise, baş düşmanları Ukrayna ve Polonya'ya silah satmaya devam eden bir Türkiye ile ilişkileri daha da karmaşıklaşacağa benziyor.

Polonya Savunma Bakanı, Ocak ayında Savunma Sanayii Başkanlığını ziyaret etmişti. Gelecek hafta ise Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret edecek.

Başka bir AB ve NATO üyesi olan Macaristan'ın heyeti de Bayraktar TB-2'leri test etmek için girişimlerde bulunduğu biliniyor.