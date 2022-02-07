Polonya Maliye Bakanı tartışmalı vergi yasası nedeniyle istifa etti

Polonya'da Maliye Bakanı Tadeusz Koscinski, yüz binlerce kişinin maaşlarının yanlış hesaplanmasıyla sonuçlanan tartışmalı vergi yasası nedeniyle istifa etti.

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PİS) Sözcüsü Anita Cerwinska, Maliye Bakanı Koscinski'nin istifasının onaylandığını, maliye bakanlığına geçici olarak görevi Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin üstleneceğini duyurdu.

Cerwinska, Koscinski'nin, yeni gelir vergisi yasasındaki eksiklikler ve bu konuda sorumluluk üstlenmemesi üzerine istifa ettiğini ifade etti.

İstifa eden Polonya Maliye Bakanı Koscinski, yeni yılda yürürlüğe giren yeni vergi yasası sonrasında yaşanan sorunlardan önce muhasebecileri sorumlu tutmuş, sonrasında ise yasanın yanlış hazırlandığı kabul etmişti.

Ocak 2022'de yürürlüğe giren yeni vergi yasasından sonra Polonya'daki devlet memurları, öğretmenler, özel şirket çalışanları dahil yüz binlerce kişinin maaşlarının eksik yattığı görülmüştü.