Polonya Katolik Kilisesi, dinler arası ön yargıyı kırmak için "İslam Günü"nü kutladı

Polonya Katolik Kilisesi, dinler arası ön yargıyı kırmak amacıyla 2001'den bu yana her yıl olduğu gibi "İslam Günü"nü kutladı.

Polonya devlet ajansı PAP'ın haberine göre, Katolik Kilisesi, bu yıl "Hıristiyanlar ve Müslümanlar, umudun tanıklarıdır." sloganıyla kutlanan "İslam Günü" çerçevesinde Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle çevrim içi etkinlik düzenledi.

Polonya Katolik Kilisesi'nin Hıristiyan Olmayan Dinlerle Diyalog Komitesi'ne başkanlık eden Piskopos Henryk Ciereszko, etkinlikte "Umut, inançta köklenir ve zorluklara dayanmaya yardımcı olur." açıklamasını yaptı.

Etkinlik sırasında her iki dinin temsilcileri, İncil ve Kuran'ı Kerim'den bölümler okudu.

Polonya'da, Katolik Kilisesi'nin öncülüğünde 2001 yılından bu yana her sene 26 Ocak'ta Hıristiyan Birliği için gerçekleşen Dua Haftası'nın ardından "İslam Günü" kutlanıyor.

"İslam Günü" ile Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki ön yargıların giderilmesi amaçlanıyor.