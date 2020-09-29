Polonya'da saldırgan öğrenci ders esnasında 3 kız öğrenciyi bıçakladı
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Polonya'da saldırgan öğrenci ders esnasında 3 kız öğrenciyi bıçakladı

29.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:24
Polonya'da saldırgan öğrenci ders esnasında 3 kız öğrenciyi bıçakladı

Polonya'nın Zielona Gora şehrindeki bir lisede bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Kız öğrenci rastgele girdiği sınıfta 3 kız öğrenciyi bıçakladı. Yaralı öğrenciler hastanede tedavi altına alınırken, bıçaklı saldırgan ise gözaltına alındı.

Polonya'nın batısında yer alan Zielona Gora şehrindeki Krzysztof Kieslowski Lisesi'nde bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı.Kız öğrenci lisede rastgele girdiği sınıfta 3 kız öğrenciyi bıçakladı. Olay yerine gelen ekipleri yaralı kızları hastanede tedavi altına alırken saldırgan kız gözaltına alındı.

SALDIRGANA ÖĞRETMENLER MÜDAHALE ETTİ

Zachodnia Sokak'ta bulunan lisede öğrenim gören 17 yaşındaki bir kız öğrenci bu sabah ders esnasında rastgele girdiği bir sınıfta 3 kız öğrenciyi bıçakladı. Olay esnasında sınıfta büyük panik yaşanırken, öğrenciler çığlıklar içerisinde dışarı kaçtı. Yaşanan kargaşa üzerine sınıfa gelen öğretmenler saldırgan öğrenciyi etkisiz hale getirmeyi başardı. Aldıkları bıçak darbesi sonrası ikisi sırtından, biri yüzünden yaralanan üç kız öğrenci okula çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ismi açıklanmayan saldırgan öğrenci ise yine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

SALDIRI PLANINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞ

Polis olaya ilişkin inceleme başlatırken, saldırının nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Olay sonrası medyaya açıklamalarda bulunan okulun öğrencileri ise saldırgan öğrencinin olay öncesi sosyal medya hesabında "2 gün sonra her şey bitecek", "Yarın bir şeyler olacak" şeklinde paylaşımlarda bulunduğunu, konuyu okul yönetimiyle paylaştıklarını ancak okul yönetiminin söz konusu paylaşımları öğrencinin rehber öğretmen tarafından görüşmeye çağrılması için yeterli bulmadığını ileri sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
BÜŞRA: Benzeri bir olay Bursada yaşanmıştı, geçmişe bakın internette vardır. . . Bir kız bir oğlan öğrenci okuldaki arkadaşlarını yaralayıp intihar mı etmişti öyle bir şeydi, hatırlayamadım ayrıntıyı şimdilik. Bazı şeyleri kasten engellemiyorlar, oysa yaşanan bütün karamsar olayları daha zihinlerdeyken bilen kişiler var. Kasten engellenmiyor işlendiği bilinen günahlar.
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