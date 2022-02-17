Polonya'da kuvvetli fırtına can aldı

Polonya'nın birçok şehrinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Fırtınada Krakow'da bir inşaat sahasında 30 metrelik vincin yıkılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan 4 kişi tedavi altına alınırken, kazadan sonra Polonya eyalet valileri, inşaatlardaki vinçlerin denetlenmesi için talimat verdi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçların devrildiği Lubuskie eyaletinde de 70 yaşındaki bir erkek, aracının üzerine bir ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Polonya Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli rüzgarların bazı bölgelerde saatte 100 kilometreyi geçebileceği uyarısında bulundu.

Polonya'nın Silezya bölgesinde de fırtına nedeniyle yaklaşık 3 bin hanenin elektriksiz kaldığı ve ülkenin başka bölgelerinde de elektrik kesintilerinin meydana geldiği bildirildi.

Almanya'da da gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, ülkenin birçok eyaletinde, tren seferleri durdurulmuş ve okullar kapatılmıştı.

Devrilen ağaçlar nedeniyle Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde yaklaşık 60 bin aile elektriksiz kalmıştı.