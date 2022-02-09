Polonya'da hükümet karşıtı protesto

Polonya'nın güneyindeki Niepolomice bölgesinde bir araya gelen tarım işçileri, hükümet karşıtı protesto düzenledi. Gösteriye traktörleriyle katılan çiftçiler, artan gübre fiyatları, yurt dışından kontrolsüz gıda ithalatı, mahsul ve çiftlikler için sigorta konusunun düzenlenmemesi gibi nedenlerle hükümeti protesto etti.