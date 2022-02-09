Polonya'da hükümet karşıtı protesto - Haberler
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Polonya'da hükümet karşıtı protesto

AA, Omar Marques - Güncel
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Polonya'nın güneyindeki Niepolomice bölgesinde bir araya gelen tarım işçileri, hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Polonya'nın güneyindeki Niepolomice bölgesinde bir araya gelen tarım işçileri, hükümet karşıtı protesto düzenledi. Gösteriye traktörleriyle katılan çiftçiler, artan gübre fiyatları, yurt dışından kontrolsüz gıda ithalatı, mahsul ve çiftlikler için sigorta konusunun düzenlenmemesi gibi nedenlerle hükümeti protesto etti.

Polonya'da hükümet karşıtı protesto

Polonya'da hükümet karşıtı protesto

Polonya'da hükümet karşıtı protesto

AA / Omar Marques - Güncel

Protesto, Hükümet, Polonya, Tarım, Güncel, Haberler

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