Polonya'da akıl almaz vahşet: Babaannesini kucaklayıp balkondan attı
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Polonya'da akıl almaz vahşet: Babaannesini kucaklayıp balkondan attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polonya'da akıl almaz vahşet: Babaannesini kucaklayıp balkondan attı

Polonya'da bir kişi 78 yaşındaki babaannesini kucaklayıp balkondan attı. Talihsiz babaanne olay yerinde hayatını kaybederken, 25 yaşındaki torun tutuklandı.

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Polonya'nın Suwalki şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kentin Nowomiejska Sokağı'nda 78 yaşındaki bir kadını oturduğu binanın girişinde yerde hareketsiz yatarken gören komşuları, yaşlı kadının fenalaşarak bayıldığını düşündü ve ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, kadının yaşamını yitirdiğini belirlerken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

POLİS KAMERAYI İNCELEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İsmi açıklanmayan kadının talihsiz bir kaza sonucu düşüp hayatını kaybettiği üzerinde duran polis ekipleri, emin olmak için çevrede bulunan kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekiplerin, komşu binanın kamera kayıtlarını incelemesi sonucu dehşet verici gerçek ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında, binanın girişinde düştüğü düşünülen yaşlı kadının, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kucaklanarak ikinci katta bulunan evinin balkonundan aşağı atıldığı görüldü.

TORUNUN SOĞUKKANLILIĞI PES DEDİRTTİ

Daha sonra ise bu kişinin talihsiz kadının torunu olduğu ortaya çıktı. İkinci kattan atılan babaanne, olay yerinde hayatını kaybederken, 25 yaşındaki torun ise olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi soğukkanlılıkla evden ayrıldı.

TORUN GÖZALTINDA, MÜEBBETLE YARGILANACAK

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalanan torun gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan torunun, babaannesini neden balkondan attığı henüz öğrenilemezken, olay sırasında uyuşturucu madde tesiri altında olup olmadığını belirlemek için tahlil yapıldığı bildirildi. Babaanneden alkol ya da uyuşturucu madde için para istemiş olabileceği düşünülen zanlı hakkında 3 aylık tutuklama kararı verildi. Hayırsız torunun müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor. Dosyaya bakan Suwalki Savcılığı ise cinayet anını gösteren kamera görüntülerinin davanın selameti açısından medyada yayınlanmasına izin vermedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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