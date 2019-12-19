Polonya'da 80'den fazla belediyenin 'LGBTİ'siz alan' uygulamasına AP'den kınama
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Polonya'da 80'den fazla belediyenin 'LGBTİ'siz alan' uygulamasına AP'den kınama

Avrupa Parlamentosu, Polonya'daki LGBTİ'siz (Lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel, interseksüel) alanları kınayan bir karar aldı.

19.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:00
Polonya'da 80'den fazla belediyenin 'LGBTİ'siz alan' uygulamasına AP'den kınama

Parlamentosu, 'daki "LGBTİ'siz (Lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel, interseksüel) alanlar" uygulamasını kınayan bir karar aldı.


Parlamentodan yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu Polonyalı yetkililere bu eylemleri kınama ve LGBTİ haklarına saldıran tüm kararları iptal etme çağrısı yaptı" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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