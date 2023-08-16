Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Göreve Başladı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu karşılama töreninin ardından görevine başladı.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Zonguldak Valiliği'ne atanan Osman Hacıbektaşoğlu Zonguldak'a geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu'nu Valilik binası önünde İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç, Bot Komutanı Hayrettin Selimoğlu, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Yıldırım Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, kurum müdürleri karşıladı.

Protokol karşılamasının ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu vatandaşlarla da tokalaşmayı ihmal etmedi.

Karşılamanın ardından konuşan Hacıbektaşoğlu, "Allah nasip etti Zonguldak'a hizmet edeceğiz. Ne kadar şükretsek azdır. Tabi bizleri Zonguldak'a hizmet etmeye layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Yine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya beyfendiye şükranlarımızı arz ediyorum. Zonguldak'ı dünya biliyor. Zonguldak gerçekten kimliği olan bir şehir. Tükiye'nin kalkınmasında gelişmesinde çok büyük katkıları olan bir şehir. Üreten bir şehir emekçi bir şehir. Maden denince akla Zonguldak gelir. Maden denince diğer madenleri bilmeyiz Taşkömürünü biliriz. Bizler Türkiye'nin her yerini izlediğimiz gibi Zonguldak'ın da her yerini izliyoruz. Türkiye'nin önemli projelerinden bir tanesi Filyos Vadisi. Karadeniz'de doğalgazın bulunmasıyla büyük bir önem kazandı. Bunun ötesinde yine enerji ve maden kenti. Çok büyük yatırımların hamlelerin olduğunu görüyoruz. Tabi ki çok büyük emekler var. Tabi ben Siirt ilinden buraya atandım. Siirt ilinden Batman İli Şırnak ili ayrıldı. Aynı şeyi Zonguldak'ta yaşadı. Ama Zonguldak mevcut haliyle mevcut yapısıyla yine çok daha büyüyecektir. Zaman içerisinde hepimi göreceğiz. Zonguldak'ın coğrafi konumu potansiyeli hiç bir zaman azalmamıştır. Hatta değer kapanmıştır. Daha da önem kazanmıştır. Ben Siirt'te başladığım gün aynı şeyi söyledim. Aynı şeylere inanıyoruz hiç birşey değişmedi. Biz sadece çalışacağız arkadaşlar. Öyle elimizde sihirli hiç birşey yok. Herkes gibi sizde bütün arkadaşlar gibi normal insanlarız. Ama çok çakışacağız. Emek vereceğiz. Bütün şehrin dinamikleriyle şehrin siyaseti belediyeleri yerel yönetimleri maden dediğinde üretim güvenlik semir çelikte keza kurumsal bir kapasite var. Çok büyük bir kapasite vardır. Toplumun bütün dinamikleriyle bütün muhtarlarımız hep beraber çalışacağız"dedi.

Ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu, protokol üyelerini makamında ağırladı. - ZONGULDAK