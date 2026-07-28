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Zonguldak Belediye Başkanı ve 16 meclis üyesi CHP'den istifa etti

Zonguldak Belediye Başkanı ve 16 meclis üyesi CHP'den istifa etti
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ZONGULDAK Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve Cumhuriyet Halk Partili 17 meclis üyesinden 16’sı partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

ZONGULDAK Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve Cumhuriyet Halk Partili 17 meclis üyesinden 16'sı partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Zonguldak Belediyesi, başkanlık toplantı salonunda yapılan toplantının ardından, meclis üyeleri ve Başkan Tahsin Erdem, açıklama yaptı. Başkan Erdem, 16 belediye meclis üyesi ile birlikte Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye katılmak üzere CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. 17 belediye meclis üyesi bulunan CHP'nin istifalar sonucu partisinden ayrılmayan Kenan Ekiz ile sandalye sayısı 1'e düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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