Zonguldak Belediye Başkanı Modifiye Araç Fuarı İddialarına Tepki Gösterdi

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, modifiye araç fuarında yasaklı içerik platformu fenomenine sponsor olduğu iddialarına sert tepki gösterdi. Başkan Alan, 'Şahsımın ve Belediyemizin böyle bir etkinliğe sponsor olması bir yana bunun düşünülmesi bile mümkün değildir' ifadelerine yer verdi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, modifiye araç fuarında yasaklı içerik platformu fenomenine sponsor olduğu iddialarına sert tepki gösterdi. Başkan Alan, "Şahsımın ve Belediyemizin böyle bir etkinliğe sponsor olması bir yana bunun düşünülmesi bile mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

Kamuoyunda çıkan iddialar üzerine açıklamada bulunan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde özellikle bazı sosyal medya platformlarında şahsımla ve Belediyemizle alakalı çıkan haberler karşısında açıklama yapma zarureti doğmuştur. Ağustos ayının başında sanayi sitesinde ticaret yapan bir esnafımız ailesiyle birlikte bizlere ulaşarak modifiye araç fuarı yapmak istediklerini, ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde de bu fuar tanıtımlarının yapıldığı, bu amaçla da uygun görülecek bir alanda 1 günlük yer tahsisi yapılması konusunda Belediyemizden destek istemiştir. Belediyemizce de 81 vilayetten şehrimize gelecek modifiye araç tutkunlarının şehrimizin tanıtımına ve esnafımıza katkı sağlayacağı düşüncesiyle uygun görülecek bir alanın tahsis edilmesi konusunda ilgili makamdan izin talebinde bulunulmuş ve tahsisine izin verilmiştir. Ancak daha sonra sözkonusu tahsis görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir. Haberlerde ve paylaşımlarda yer alan yasaklı içerik platformu fenomenine ve oluşumuna sponsor olduğumuza dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İsmi söz konusu olan şahıs ve oluşumları hayatım boyunca ne görmüşüm ne de duymuşumdur. Şahsımın ve Belediyemizin böyle bir etkinliğe sponsor olması bir yana bunun düşünülmesi bile mümkün değildir. Bilgimiz ve iznimiz dışında Belediyemiz tüzel kişiliği logosunun ve Belediye Başkanı olarak şahsımın fotoğrafının sponsor olarak gösterildiği afişte yer alan şahsın etkinlik yapması konusunda, Belediyemizin ve şahsımın vermiş olduğu herhangi bir izin bulunmamaktadır." - ZONGULDAK