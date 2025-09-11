Haberler

Ziyaret sonrası ilk açıklama: Özel'in yanında saf tutan DEM'den iktidara mesaj

Ziyaret sonrası ilk açıklama: Özel'in yanında saf tutan DEM'den iktidara mesaj
Güncelleme:
Ziyaret sonrası ilk açıklama: Özel'in yanında saf tutan DEM'den iktidara mesaj
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP lideri Özgür Özel'i İstanbul'daki ofisinde ziyaret etti. Bakırhan, ziyaretin yalnızca nezaket ziyareti olmadığını belirterek, "Seçme-seçilme hakkına saygı gösterilmeli, ülkeyi demokrasiye çıkarma mücadelesine devam edeceğiz" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisini ziyaret etti. Ziyaret sonrası yapılan açıklamalarda, demokrasi ve seçme-seçilme hakkı vurgusu öne çıktı.

"BU SADECE BİR NEZAKET ZİYARETİ DEĞİL"

Basın mensuplarına konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ziyaretin yalnızca nezaket amaçlı olmadığını ifade ederek, "Hukuksuz, anti demokratik uygulamalara karşı ortak bir irade göstermenin ziyaretidir" dedi.

"SEÇME-SEÇİLME HAKKINA SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Bakırhan, iktidarın seçilmiş iradelerle uğraşmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirterek "Seçme ve seçilme hakkına saygı gösterilmelidir. Bu, olmazsa olmaz en önemli koşullardan biridir. Bu ülke hepimizindir. Bu ülkeyi demokrasiye, düzlüğe çıkarma mücadelesine devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Özel'in açıklamalarından satırbaşları;

"Bizim niyetimiz sokağa karıştırmak falan değil, haneye tecavüze mani olmak! Buradaki direnişin hukuktaki ve vicdandaki adı meşru müdafaadır.

Binanın tapusu bizde, Genel Merkez'de... Burası Genel Merkez Çalışma Ofisi'dir, İl Başkanlığı iki katlı bir binanın boş ikinci katıdır. Elbette burasını kayyuma vermeyeceğiz. Bugün de çalışmamızı yaptık, yarın geldiğimizde de çalışmamızı yapacağız. Buna karşı İstanbul Valisi 3 gün sonunda Ankara'ya yazdı. İçişleri Bakanı'nın talimatıyla adres değişikliğini sisteme girmiyorlar. Girseler, burada Genel Merkezin olmasını istemediği kimse olmaz.

Dimdik ayaktayız, buradayız, bundan sonra bu süreçleri en büyük kararlılıkla, titizlikle takip etmeye devam edeceğiz. Bizi majestelerinin muhalefet partisi yapamazlar. Bizi süreçte kendileri için tehdit olan bir siyasi parti olmaktan çıkarıp iktidar umudu olmayan bir siyasi partiye dönüştüremezler.

Partinin aldığı tarihsel tutarlılık içinde doğru kararlarla ortaya koyduğu iradeyi böyle yaparak sakatlayıp kendilerince CHP'yi süreçlerin dışına atmayı çalıştıklarının farkındayız. CHP olması gereken yerde duracak, konuşması gereken yerde konuşacak, mücadele etmesi gereken yerde mücadele edecek."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHİDAYET YILMAZ:

ÖZELİN YANINDA SAF TUTAN DERKEN , KİMLE YOLYÜRÜDÜKLERİNİ HERKEZ BİLİYOR :)

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Dem sayesinde 50 belediye alan CHP yüzsüzlüğü

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Çelik:

Aklınca ihdidara aba altından sopa gösteriyor Demirtaş veya apo çıkarmanın yollarını arıyor lar ama hükümetin her zaman Bir planı vardır bunlara papuc bırakmaz devlet gücünü göstermeye başladı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

tayyip bile chp ye gelmek için can atıyor ama muhatap olan yok ne demişti erdoğan mhp - dem - a k p yola da üçümüz yürüyeceğiz demlenecek ler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReşat:

Sizin yaptığınız habere so......y ,lan o kadar MHP ve AKP le gezdiler yediler içtiler İmralı'ya gittiler geldiler böyle bir başlık attınız mı yalakalar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
