Ziyaret sonrası ilk açıklama: Özel'in yanında saf tutan DEM'den iktidara mesaj

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisini ziyaret etti. Ziyaret sonrası yapılan açıklamalarda, demokrasi ve seçme-seçilme hakkı vurgusu öne çıktı.

"BU SADECE BİR NEZAKET ZİYARETİ DEĞİL"

Basın mensuplarına konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ziyaretin yalnızca nezaket amaçlı olmadığını ifade ederek, "Hukuksuz, anti demokratik uygulamalara karşı ortak bir irade göstermenin ziyaretidir" dedi.

"SEÇME-SEÇİLME HAKKINA SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Bakırhan, iktidarın seçilmiş iradelerle uğraşmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirterek "Seçme ve seçilme hakkına saygı gösterilmelidir. Bu, olmazsa olmaz en önemli koşullardan biridir. Bu ülke hepimizindir. Bu ülkeyi demokrasiye, düzlüğe çıkarma mücadelesine devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Özel'in açıklamalarından satırbaşları;

"Bizim niyetimiz sokağa karıştırmak falan değil, haneye tecavüze mani olmak! Buradaki direnişin hukuktaki ve vicdandaki adı meşru müdafaadır.

Binanın tapusu bizde, Genel Merkez'de... Burası Genel Merkez Çalışma Ofisi'dir, İl Başkanlığı iki katlı bir binanın boş ikinci katıdır. Elbette burasını kayyuma vermeyeceğiz. Bugün de çalışmamızı yaptık, yarın geldiğimizde de çalışmamızı yapacağız. Buna karşı İstanbul Valisi 3 gün sonunda Ankara'ya yazdı. İçişleri Bakanı'nın talimatıyla adres değişikliğini sisteme girmiyorlar. Girseler, burada Genel Merkezin olmasını istemediği kimse olmaz.

Dimdik ayaktayız, buradayız, bundan sonra bu süreçleri en büyük kararlılıkla, titizlikle takip etmeye devam edeceğiz. Bizi majestelerinin muhalefet partisi yapamazlar. Bizi süreçte kendileri için tehdit olan bir siyasi parti olmaktan çıkarıp iktidar umudu olmayan bir siyasi partiye dönüştüremezler.

Partinin aldığı tarihsel tutarlılık içinde doğru kararlarla ortaya koyduğu iradeyi böyle yaparak sakatlayıp kendilerince CHP'yi süreçlerin dışına atmayı çalıştıklarının farkındayız. CHP olması gereken yerde duracak, konuşması gereken yerde konuşacak, mücadele etmesi gereken yerde mücadele edecek."