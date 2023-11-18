Zeytinburnu Kardeşlik Platformu Filistin'e Destek İçin Buluştu

Zeytinburnu Kardeşlik Platformu bünyesindeki 17 sivil toplum kuruluşu (STK), Filistin'e destek amacıyla "Zeytinburnu Gazze'yle Yeniden Diriliyor" başlıklı programda buluştu.

Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, şu anda Gazze'nin, Kudüs'ün kanadığını söyledi.

Asıl meselenin Kudüs olduğunu vurgulayan Arısoy, "Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Müslümanların yüzünün döndüğü ilk kıbledir, kutsalımızdır, üçüncü mescidimizdir. Her geçen gün muhtelif politikalarla Kudüs'ü, Gazze'yi insansızlaştırmak için çalışıyorlar. Bütün mesele budur." diye konuştu.

Kudüs araştırmacısı-yazar Musa Biçkioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki sorunun sadece oradaki halkla ilgili olmadığını, tüm insanlığın sorunu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarihsel manada sorumluluğu bulunduğunu belirten Biçkioğlu, "7 Ekim'de bu olaylar olmasaydı daha iyi olmaz mıydı? Bu sorunun muhatabı orada işgale maruz kalan insanlardır. 'Gazze güçleri İsrail'e girdi.' Hayır, öyle bir şey olmadı. 2006'da seçimle gelmiş bir hükümetin askeri kanadı İsrail'e girmedi, gasbedilmiş kendi topraklarına girdi." değerlendirmesinde bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Zeytinburnu Temsilcisi Veysel Avşar da seslerini Gazze'ye iletmek için Zeytinburnu Kardeşlik Platformu'nu oluşturan STK'lerle bu programı tertip ettiklerini anlattı.

Etkinlikte şair İlhami Atmaca, Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i Aksa şiirini okudu, yazar Ramazan Kayan da konuşma yaptı.