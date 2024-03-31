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Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül ve Mehmet Kasım Gülpınar'ın oy oranı ne? İşte son durum

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Bugün sandık başına giden seçmenler 5 yıl görev alacak yerel yöneticilerini seçti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin tamamlanmasından sonra açılan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

İŞTE ŞANLIURFA SEÇİMLERİNDE SON DURUM

Sonucu en çok merak edilen iller arasında bulunan Şanlıurfa'da şu ana kadar sandıkların yüzde 21.86'sı açıldı. Gelen ilk sonuçlara göre AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül yüzde 36.49, Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 36.05, DEM Parti adayı Celaledin Erkmen ise yüzde 22.04 oy aldı.

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Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Zeynel Abidin Beyazgül Yeniden Refah Partisi Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa AK Parti Yaşam Politika Haberler

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