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Zelesnkiy: "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik desteği için Erdoğan’a teşekkür ettim"

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik sürekli desteği için kendisine teşekkür ettim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için geldiği ABD'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Ukraynalı lider görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vladimir Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik sürekli desteği için kendisine teşekkür ettim. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının tam da bu şekilde, onur ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde sona ermesi gerçekten çok önemli" dedi.

"İkili meseleleri de ele aldık; bunlar arasında serbest ticaret bölgesi ve muhtemel bir İHA anlaşması da bulunuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme detaylarına değinen Zelenskiy, "Karadeniz'deki güvenliği, öncelikle deniz yoluyla ihracat koridorunun işleyişinin nasıl güvence altına alınacağını görüştük. Aslında her kıtada gıda ihracatımıza bağlı ülkeler bulunuyor. Koridorun yeniden tamamen işler hale getirilmesi için şu anda masada çeşitli seçenekler var. İhtiyaç duyulan tek şey, Rusya'nın altyapımıza yönelik terör saldırılarını durdurmaya hazır olması; böylece Ukrayna da buna karşılık olarak uzun menzilli saldırılarını durdurabilir" ifadelerini kullandı.

ABD heyetiyle yaptığı görüşmenin detayları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiğini aktaran Zelenskiy, "İkili meseleleri de ele aldık; bunlar arasında serbest ticaret bölgesi ve muhtemel bir İHA anlaşması da bulunuyor. Türkiye'ye barışın ilerletilmesine yardımcı olmaya hazır olduğu için minnettarım" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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