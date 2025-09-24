Haberler

Zelenskiy: Uluslararası Kurumlar Etkisiz Kaldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uluslararası kurumların kan döküldüğünde bile etkisiz kaldığını belirterek, BM'nin savaş bölgelerine bir çözüm sunamadığını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uluslararası kurumların etkisiz kaldığını belirterek, "Kan döküldüğünde bile bunu gerçekten durdurabilecek tek bir uluslararası kurum yok. Kurumlar işte bu kadar zayıfladı. Sudan, Somali, Filistin veya savaş yaşayan herhangi bir halk, BM'den veya küresel sistemden gerçekten ne bekleyebilir ki? Onlarca yıldır sadece açıklamalar yapılıyor. Hatta Gazze'de olup biten her şey bile çıkış yolu olmadan kalıyor" dedi. NATO'yu işaret eden Zelenskiy, "Uzun süredir devam eden bir askeri ittifakın parçası olmak bile otomatik olarak güvende olduğunuz anlamına gelmez. Kısa süre önce Rus insansız hava araçları Polonya hava sahasını ihlal etti ve sadece 4'ü düşürüldü" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
