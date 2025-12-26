Haberler

Zelenskiy: "Hafta sonu Florida'da Trump ile görüşeceğim"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile barış planını görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile Pazar günü Florida'da bir araya geleceğini duyurdu. Görüşmede 20 maddelik plan ve güvenlik garantileri ele alınacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile barış planını görüşmek üzere hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump ile Florida'da bir araya geleceğini duyurdu.

ABD'nin Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabaları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gazetecilere gönderdiği mesajda, "Hafta sonu, sanırım Pazar günü (28 Aralık) Florida'da Başkan Trump ile bir görüşme yapacağız" ifadelerini kullandı. ABD ile Ukrayna arasında yürütülen müzakerelerinin son turunda ortaya çıkan ve Rusya yönetimine de gönderilen 20 maddelik planı ele alacaklarını belirten Zelenskiy, "Bu belgeleri ve güvenlik garantilerini görüşeceğiz. Hassas konulara gelince, Donbass ve Zaporijya Nükleer Santrali konularını görüşeceğiz ve elbette diğer konuları da ele alacağız" dedi. - KİEV

