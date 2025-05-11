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Zelenskiy: Rusya'nın Ateşkes Teyidi Bekleniyor

Zelenskiy: Rusya'nın Ateşkes Teyidi Bekleniyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in ateşkes görüşmeleriyle ilgili açıklamasının ardından, Rusya'dan yarından itibaren tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi teyit etmesini beklediğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamasının ardından, "Rusya'dan yarından itibaren tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz ve Ukrayna görüşmeye hazır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da yapılacak ateşkes görüşmesi önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusların nihayet savaşı sona erdirmeyi düşünmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya bunu çok uzun zamandır bekliyordu. Herhangi bir savaşı gerçekten sona erdirmenin ilk adımı ateşkestir. Öldürmeye bir gün bile devam etmenin hiçbir anlamı yok. Rusya'dan yarın, 12 Mayıs'tan itibaren tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz ve Ukrayna görüşmeye hazır" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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