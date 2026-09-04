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Zelenskiy: Rus İHA'sı SBU merkezini vurdu

Zelenskiy: Rus İHA'sı SBU merkezini vurdu
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus insansız hava aracının Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) genel merkezine isabet ettiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus insansız hava aracının Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) genel merkezine isabet ettiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımda, Rusya'ya ait bir İHA'nın başkent Kiev'deki Volodymyrska Caddesi'nde, Aziz Sofya Katedrali'nin karşısında bulunan Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) merkez binasına isabet ettiğini duyurdu. Zelenskiy bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiğini belirterek, "İHA, binadaki Güvenlik Servisi Başkanı Oleksandr Poklad'nın ofisine doğrudan nişan alınmıştı. Poklad'a her şey hazır olduğunda Ruslara uygun, somut bir yanıt vermesi talimatı verdim. Ordumuz bu yanıtı destekleyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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