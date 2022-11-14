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Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Herson'u ziyaret etti

Politika Haberleri

Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Herson'u ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün Rus birliklerinin çekildiği Ukrayna'nın Herson kentini ziyaret ederek bölge halkına destek verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün Rus birliklerinin çekildiği Ukrayna'nın Herson kentini ziyaret ederek bölge halkına destek verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Ukrayna'nın Herson şehrinden çekilmesinden günler sonra şehri ziyaret etti. Bölge halkına destek için gelen Zelenskiy, meydanda bulanan idari binanın önünde Ukrayna bayrağının göndere çekilmesinin ardından Ukrayna milli marşını okudu. Askerlere seslenen Zelenskiy, buraya gelen gazetecilerin askerlere benzer risk aldıklarını ifade ederek "Herson bölgesindeki durum hala çok tehlikeli" dedi. Zelenskiy, " İnsanları desteklemek için burada olmanın ve Herson halkıyla ilgili konuşmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Sadece konuşmadığımızı gerçekten geri döndüğümüzü ve bayrağımızı yükselttiğimizi hissettirmeliyiz" şeklinde konuştu. NATO ve müttefiklerine teşekkürlerini ileten Zelenskiy "Biz barışa hazırız, tüm ülke için barış" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Herson'daki birliklerini tahliye ettiklerini ve Dnipro Nehri'nin batı yakasına çekildiklerini açıklamasından sonra cuma günü Ukraynalı birlikler şehre gelmişti. Ukrayna askerleri halk tarafından coşkuyla karşılanmış meydanda bir araya gelen halk Ukrayna bayrağı açmıştı. - HERSON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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